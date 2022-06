Football : Sadio Mané officiellement au Bayern

par Adrien Corbel (iDalgo)

Comme c'était attendu depuis plusieurs jours, Sadio Mané rejoint définitivement le Bayern Munich. L'ailier sénégalais a signé un contrat de trois ans dans le club bavarois. A 30 ans, il quitte ainsi Liverpool après six saisons passées au club (269 matches, 120 buts) et plusieurs titres remportés (la Ligue des champions en 2019 et la Premier League en 2020 notamment). Il tentera au Bayern de continuer à gagner des titres au sein de l'une des meilleures formations d'Europe. Il est d'ailleurs la troisième recrue du club dans ce mercato après les signatures de Noussair Mazraoui et de Ryan Gravenberch, tous deux en provenance de l'Ajax Amsterdam.