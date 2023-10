Football : Rupture du ligament croisé confirmée pour Neymar

par Léo De Garrigues (iDalgo) Le verdict est tombé. Blessé lors de la défaite du Brésil face à l'Uruguay mardi, Neymar avait été évacué sur civière et attendait de connaitre son sort. Le joueur d'Al-Hilal est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et sera absent plusieurs mois. Une sentence lourde pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, âgé de 31 ans et gêné par les blessures depuis de longues années. Sa cheville l'avait éloigné des terrains plusieurs mois l'an dernier avec le PSG. "C'est un moment très triste, le pire", a publié Neymar sur son compte Instagram. La suite de sa carrière est compromise.