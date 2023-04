Football : Rodrygo double buteur envoie le Real en demi-finales de la Ligue des Champions !

par Mael Chrétien (iDalgo) Le Real Madrid a remporté tranquillement son quart de finale retour contre Chelsea et accède aux demi-finales de la Ligue des Champions (2-0). Dans un match presque identique à celui de la phase aller, les champions d'Europe en titre se sont imposés sur le même score que la semaine passée. Cette fois, ça a été grâce à un doublé de Rodrygo (58' et 80'), qui a permis aux Madrilènes de cocher sa 11e qualification dans le dernier carré sur les 13 dernières éditions de C1. Très mal embarqués en championnat, Chelsea ont probablement dit adieu à la Coupe aux grandes oreilles ce soir. Quant à eux, les Merengues sauront demain l'identité de leur adversaire, ce sera sûrement Manchester City, à moins d'un miracle bavarois.