Football : Retrouvailles entre l’OM et Marcelino, un club autrichien pour le LOSC

Football : Retrouvailles entre l’OM et Marcelino, un club autrichien pour le LOSC













par Emilien Schoenher (iDalgo) L'Olympique de Marseille va affronter Villarreal en 8e de finale de Ligue Europa après avoir éliminé le Shakhtar Donetsk (5-3 au cumul des deux matches). Les Olympiens vont retrouver leur ancien coach, en la personne de Marcelino, au club de juin à septembre dernier. Le match aller se déroulera au stade Vélodrome le 7 mars prochain. Le retour aura lieu le 14 mars. Au niveau des favoris de la compétition, Liverpool affronte le Sparta Prague, l'AC Milan défie l'autre club de Prague, le Slavia et le Bayer Leverkusen va jouer contre Qarabag. À noter le choc entre l'AS Rome et Brighton. Gros choc également en Ligue Europa Conférence entre l'Ajax et Aston Villa pour les 8es de finale. Lille a hérité de Sturm Graz, actuel 2e du championnat autrichien, tombeur du Slovan Bratislava au tour précédent (5-1 score cumulé).