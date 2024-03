Football : Rennes se qualifie en demi-finale de Coupe de France

par Emilien Schoenher (iDalgo) Le Stade Rennais s'impose 3-1 face au Puy-en-Velay en quart de finale de la Coupe de France. Dans un stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne plein et qui a fait du bruit pour soutenir les amateurs du Puy, les Rennais s'en sont finalement sortis grâce à un très bon Benjamin Bourigeaud. Le capitaine breton a inscrit un doublé (49' sp, 82'), alors que Theate avait mis les siens devant dès le début de la rencontre avec un but de la tête sur corner (9'). Les Ponots n'ont pas démérité et ont montré de belles choses, mettant même en danger à plusieurs reprises la défense rennaise. Bryan Adinany va inscrire un but à l'heure de jeu, insuffisant pour revenir à hauteur des Bretons. Le parcours du petit poucet de la compétition s'arrête en quart de finale et Rennes rejoint l'OL et Valenciennes en demi-finale, en attendant le match du PSG face à Nice le 13 mars prochain (21h10).