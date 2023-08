Football : Rennes assure, Marseille déçoit

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) Opposé au club anglais de Nottingham, Rennes a montré tout son talent en s'imposant sur un score net de 5 à 0. Les deux penaltys de Bourigeaud, inscrits avant la mi-temps, ont facilité la tâche des Rennais. Abline, Majer et Gouiri ont alourdi, chacun leur tour, la marque. 4ème du championnat la saison dernière, il faudra de nouveau compter sur le club breton pour la lutte aux places européennes. Il est difficile dans dire autant pour l'OM, qui s'est incliné sur sa pelouse face au Bayer Leverkusen et ce malgré l'association Ndiaye/Aubameyang/Sarr sur le front de l'attaque. Contre le court du jeu, Tah a ouvert le score à la 14ème avant que son coéquipier Amiri ne double la mise. Le jeune camerounais Mughe a réduit l'écart à la 77ème minute, peu de temps après son entrée en jeu. Un but qui ne change rien. Marseille s'incline 2-1 une semaine avant son tour préliminaire aller face au Panathinaikos.