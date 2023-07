Football : relégation de Sochaux en National confirmée par la DNCG !

Football : relégation de Sochaux en National confirmée par la DNCG !













par Matthieu Cointe (iDalgo) Pas de miracle pour le FC Sochaux-Montbéliard. Mardi, la DNCG a confirmé en appel sa décision de reléguer administrativement le club franc-comtois en National 1. Pour son deuxième passage devant la Direction nationale du contrôle de gestion, le FCSM n'a pas réussi à "réunir les garanties qui lui manquaient", comme il l'explique dans un communiqué publié sur ses réseaux, malgré la libération de dix-neuf joueurs depuis le mois de juin pour alléger la masse salariale. Neuvième de Ligue 2 à l'issue de la saison 2022/2023, Sochaux risque désormais le dépôt de bilan. Le vainqueur de la Coupe de France 2007 devra "présenter un nouveau budget lui permettant d'évoluer en National 1 en 2023/2024".