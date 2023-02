Football : Raphael Varane confirme prendre sa retraite internationale

par Edouard Guala (iDalgo) Raphael Varane dit au revoir aux Bleus, à 29 ans seulement. L'un des plus beaux palmarès du football français a décidé de dire stop avec la sélection tricolore. Champion du monde en 2018 et vice-champion du monde en 2022 au Qatar, le joueur de Manchester United a surpris pas mal de monde en faisant cette annonce malgré son jeune âge pour prendre sa retraite en équipe de France. Avec 93 sélections au total, il laisse place à une nouvelle génération dotée de nombreux joueurs en devenir au poste de défenseur central. L'usure mentale et physique aurait conforté son choix. Il pourra désormais se consacrer pleinement à son club.