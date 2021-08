Football : Porto fait le job

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Pas de surprise ce soir en Liga NOS avec la victoire du FC Porto en ouverture de sa saison deux buts à zéro face à Belenenses. La première réalisation de ce nouvel exercice pour les hommes de Sergio Conceiçao est à mettre à l'ordre de Toni Martinez. L'Espagnol a inscrit une superbe frappe pied gauche à l'entrée de la surface qui file en pleine lucarne. Le gardien adverse ne peut rien faire. Après un penalty refusé par la VAR (52') sur Luis Diaz, le Colombien n'a rien lâche. Il inscrit le deuxième but du match sur une tête au second poteau sur une offrande côté droit de Joao Mario (65').

Une victoire donc logique pour les "Dragons" qui rejoignent en tête du classement le Sporting Portugal ou encore Benfica ses principaux rivaux. Un début donc parfait pour les "Bleus et Blancs" qui espèrent reconquérir le titre cette année.