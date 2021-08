Football : Porto enchaîne à Famalicao

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Pour le compte de la deuxième journée de Liga Nos, le FC Porto a signé sa deuxième victoire de la saison face au FC Famalicao (2-1) à l'Estadio municipal de Vila Nova de Famalicao. Les Dragons ont dominé la rencontre de la tête et des épaules, et ce dès le début du match. Martinez Toni a ouvert le score sur un bon service de Mehdi Taremi (13'). L'attaquant espagnol s'est offert un doublé juste avant la mi-temps grâce à une passe d'Otavio (43'). Après la pause, les hommes de Sergio Conceiçao ont un peu levé le pied, ce qui a permis à Riccieli de réduire l'écart au score sur un centre de Diogo Figueiras (56'). Les Bleus et Blancs ont failli se faire surprendre en fin de match, mais le but de Rodrigues Do Nascimento a été refusé par le VAR pour une position de hors-jeu (90+4'). Porto reste dans le Top 4, tandis que Famalicao reste bloqué à 0 point.