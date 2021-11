Football : Pluie de buts en Bundesliga

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Dortmund leader provisoire ! Le Borussia s'impose 3-1 sur la pelouse de Wolfsburg avec notamment un but d'Haaland pour son grand retour à la compétition après seulement 15 minutes de jeu. Pluie de buts cet après-midi entre Greuther Furth et Hoffenheim ! Ce dernier s'impose sur le score de 6-3 avec notamment un triplé d'Ihlas Bebou. Greuther Furth est toujours dernier avec une seule unité au compteur. Dans le duel du milieu de tableau, Cologne a pris le meilleur sur Mochenglabach avec un succès 4-1 ! Fribourg cale cet après-midi avec un revers 2 buts à 1 à l'extérieur contre Bochum. Augsburg ne sort pas de la zone de la relégation avec un match nul 1-1 obtenu en fin de match par Gregoritsch (97') et reste à la 16e place.