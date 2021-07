Football : Pau Lopez officiellement à l'OM, Griezmann de retour à l'Atlético ?

par Arthur Cremers (iDalgo)

Après avoir annoncé un accord de principe avec la Roma la semaine dernière, l'Olympique de Marseille a communiqué ce dimanche que l'arrivée de Pau Lopez serait effective le 17 juillet. Avec ce début de mercato très animé dans le sens des recrues, l'OM va également devoir vendre. Justement, Newcastle s'est ajouté à la longue liste des courtisants de Boubacar Kamara et ce dernier pourrait quitter la Canebière prochainement. Sinon, Leonardo, directeur sportif du PSG, et Mino Raiola, agent de Paul Pogba, seraient entrés en contact en vue d'un transfert du Français vers le club de la Capitale. Un autre international tricolore pourrait bouger cet été. En effet, l'idée d'un échange entre Antoine Griezmann (Barcelone) et Saul Niguez (Atlético de Madrid) prendrait forme du côté de l'Espagne. Petit détour par la Serie A pour finir où Fodé Ballo-Touré pourrait rejoindre l'AC Milan tandis que Giorgio Chiellini va signer un nouveau contrat du côté de la Juventus.