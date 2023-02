Football : Paris étrille Marseille dans le "Classique" et s'envole en tête de la Ligue 1

Football : Paris étrille Marseille dans le "Classique" et s'envole en tête de la Ligue 1













par Antonin Gizolme (iDalgo) Le PSG avait une revanche à prendre après l'élimination en Coupe de France face à l'OM. Ce dimanche soir, les Parisiens n'ont pas fait dans le détail en surclassant les Olympiens (3-0) grâce à un Kylian Mbappé de gala et record. Pas impactés par la blessure de Kimpembe (16e), les Parisiens s'en sont remis au duo Mbappé-Messi. L'Argentin a d'abord été passeur pour l'ouverture du score du Français (25e) avant que le vice-champion du monde ne lui rende la pareille dans la foulée (29e). Après la pause, Léo Messi a offert sa douzième offrande de la saison à... Mbappé toujours lui (55e). Le natif de Bondy inscrit son 17e but cette saison, le 200e but avec le PSG et égale le record d'Edinson Cavani à 24 ans. Géant. Paris se donne de l'air en tête et prend huit points d'avance sur les Olympiens.