Football : Objectif réussi pour les Bleues d'Hervé Renard !

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) L'aventure continue ! Piquée au vif dès la deuxième minute suite au coup franc de la capitaine panaméenne Cox, laissant Pauline Peyraud-Magnin bouche bée, l'équipe de France a su relever la tête sous les yeux d'Eugénie Le Sommer et de Wendy Renard, sur le banc. Victorieuses 6-3 grâce notamment au triplé de Diani (28, 37 et 52ème), les Bleues terminent premières du groupe F et attendent de pieds fermes leur prochain adversaire. Désormais, une nouvelle compétition commence pour les tricolores, qui ont rendez-vous mardi pour disputer leur huitième de finale. D'ici là, elles devront travailler le secteur défensif, lui qui a montré de nombreuses failles aujourd'hui face au Panama, 52ème nation mondiale.