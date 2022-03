Football : Nkunku et Clauss appelés chez les "Bleus"

par Léo De Garrigues (iDalgo)

Pour les deux matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire (à Marseille) et l'Afrique du Sud (à Lille), Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 23 avec 2 nouveaux joueurs : Jonathan Clauss et Christopher Nkunku. A noter le retour d'Alphonse Aréola, le gardien de West Ham, dans les buts. Pour le reste, pas de gros changements mis à part la non-sélection de Kurt Zouma et d'Olivier Giroud, pourtant décisif avec l'AC Milan en Italie. La liste complète : H. Lloris, M. Maignan, A. Areola, L. Digne, J. Clauss, L. Hernandez, T. Hernandez, P. Kimpembe, J. Koundé, B. Pavard, R. Varane, M. Guendouzi, N. Kanté, P. Pogba, A. Rabiot, A. Tchouaméni, W. Ben Yedder, K. Benzema, K. Coman, M. Diaby, A. Griezmann, K. Mbappé, C. Nkunku