Football : Nice tombe dans le trou face à Bâle

par Edouard Guala (iDalgo) Nice peut s'en vouloir dans le cadre de la Conférence League. Idéalement lancés par Gaëtan Laborde en première période (1-0, 9'), les Aiglons ont fini par s'incliner 2 buts à 1 en prolongations. Pourtant, les protégés de Didier Digard ont eu de nombreuses opportunités et ont même mené durant quasiment l'intégralité de la rencontre. Jean-Kevin Augustin a redonné de l'espoir à Bâle au bout du temps réglementaire en égalisant (1-1, 86'). Une ultime réalisation de Kassim Adams a scellé l'issue de la rencontre lors de la première période des prolongations (1-2, 98'). Nice ne retrouvera pas la Fiorentina dans le dernier carré, comme initialement prévu. Le club de la Côte d'Azur devra se concentrer désormais sur le championnat...