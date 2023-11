Football : Naples se sépare de Rudi Garcia

par Matthieu Cointe (iDalgo) C'est terminé entre le Napoli et Rudi Garcia. Attendue depuis plusieurs jours, le club italien a officialisé la mis à la porte du coach français dans un communiqué ce mardi. Arrivé l'été dernier avec la lourde tâche de remplacer Luciano Spalletti, vainqueur du championnat d'Italie après plus de 30 ans de disette, l'entraîneur passé par Lille, Marseille ou encore Lyon n'aura pas fait long feu sur le banc napolitain. Rudi Garcia n'a dirigé le pensionnaire de Serie A qu'à 16 reprises cette saison et connaissait des résultats en dents de scie. La défaite à domicile face à Empoli dimanche a convaincu les dirigeants de se séparer du technicien de 59 ans. Coach du Napoli entre 2009 et 2013 à l'époque de Cavani et Lavezzi, l'Italien Walter Mazzarri fait son retour sur le banc du club de Campanie.