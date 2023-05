Football : Naples sacré champion d'Italie après son nul face à l'Udinese

par Matthieu Cointe (iDalgo) C'est fait ! 33 ans après, le Napoli remporte le championnat d'Italie ! Jeudi soir, les hommes de Luciano Spalletti sont allés chercher un point sur la pelouse de l'Udinese grâce à un but de Victor Osimhen en seconde période lors de la 33e journée de Serie A (1-1). À cinq journées de la fin de la saison, Naples compte 16 longueurs d'avance sur la Lazio, deuxième, et ne peut plus être rattrapé. L'équipe du sud de l'Italie remporte son premier championnat national depuis l'ère Maradona en 1990. C'est le troisième sacre de l'histoire du Napoli. Acteur majeur de la saison exceptionnelle de son équipe, Victor Osimhen est en tête du classement des buteurs avec 22 réalisations. De son côté, l'Udinese est 12e. Dans l'autre rencontre de Serie A de la soirée, Empoli a dominé Bologne (3-1).