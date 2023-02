Football : Nantes s'incline lourdement contre la Juventus

par Lucas Fontaine (iDalgo) Le rêve a rapidement viré au cauchemar pour Nantes, ce jeudi soir, en barrages retour de Ligue Europa. Une semaine après avoir accroché la Juventus Turin au Juventus Stadium (1-1), les Nantais se sont inclinés 0-3 à la Beaujoire et échouent aux portes des 8es de finale de la C3. Les Nantais ont tenté de mettre le feu en tout début de match, avec cette première frappe contrée de Moussa Sissoko (3e). Mais les espoirs des Canaris ont rapidement été éteints par une inspiration géniale d'Angel Di Maria (5e). Le scénario devenait catastrophique pour les Nantais à la 17e minute quand l'arbitre sifflait un penalty et expulsait Nicolas Pallois, coupable d'avoir repoussé du bras gauche une frappe de Di Maria. L'Argentin ne tremblait pas et prenait Lafont à contre-pied d'un tir croisé du gauche (19e). Après un énième sauvetage devant Alex Sandro, le gardien des Canaris s'inclinait de nouveau sur une tête de l'inévitable Di Maria qu'il repoussait après que le ballon eut franchi la ligne (78e). Portés par la Brigade Loire, les Nantais s'offraient un baroud d'honneur mais ni Mostafa Mohamed (85e), ni Evann Guessand (89e), ni Ludovic Blas (90e+3) ne parvenaient à tromper Wojciech Szczesny.