Football : N'Golo Kanté rejoint Karim Benzema à Al-Ittihad

par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Arabie Saoudite continue d'attirer les plus grands. Après l'arrivée de Cristiano Ronaldo l'hiver dernier et Karim Benzema cet été, c'est au tour de N'Golo Kanté de rejoindre le Moyen-Orient. Dans la nuit de mardi à mercredi, Al-Ittihad a officialisé l'arrivée du milieu de terrain tricolore au sein du club de Jeddah. Le Français de 32 ans arrivait au terme de son contrat avec Chelsea après une saison perturbée par les blessures, pendant laquelle il n'a disputé que sept rencontres de Premier League. Champion du monde 2018 avec les Bleus, N'Golo Kanté a remporté le championnat d'Angleterre avec Leicester en 2016 puis sous la tunique des Blues en 2017. En 2019, il participait au sacre de Chelsea en Ligue des Champions. À Al-Ittihad, il retrouvera son compatriote Karim Benzema, arrivé quelques semaines plus tôt en provenance du Real Madrid.