Football : Monaco et Lille neutralisés, Clermont renverse Montpellier

par Arthur Cremers (iDalgo)

Plusieurs clubs de Ligue 1 disputaient ce samedi des matchs de préparation. Monaco était notamment opposé à Antwerp mais aucune des deux équipes n'est parvenue à se détacher et le score final a été nul et vierge. Lille non plus n'a pas réussi à se défaire de Courtrai (1-1) en raison de l'égalisation tardive de Yusuf Yazici sur pénalty (85ème). De son côté, Montpellier était bien parti contre Clermont puisque les Sudistes menaient 2-0 à la 30ème minute. Mais la réduction du score d'Ogier avant la pause puis les buts de Bayo et Tell en seconde période ont permis aux Auvergnats d'obtenir la victoire (3-2). Lyon, qui jouera ce soir un deuxième match contre Wolfsburg (avec un autre groupe), a battu Villefranche grâce à des réalisations de Slimani et Diomande en première période. Saint-Étienne et Angers se sont également imposés face à Grenoble (2-1) et Chateauroux (3-0) tandis que Nantes n'a pas respecté son rang devant Caen (0-1). Dans les autres matchs du jour, Troyes, Reims et Lorient se sont respectivement imposés face à Dijon, Valenciennes et Brest alors que Strasbourg s'est de nouveau incliné en Suisse, contre Sion. Enfin, Lens a été tenu en échec par Le Havre.