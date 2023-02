Football : Monaco éliminé, Nantes balayé

par Antonin Gizolme (iDalgo) Sale soirée pour le football français. Après son match nul obtenu au Juventus Stadium la semaine passée (1-1), le FC Nantes pouvait croire en un exploit face à un géant d'Europe. Il n'en a rien été, la Juve s'impose largement (3-0). Et les Canaris n'y auront pas cru longtemps, touché une première fois par un bijou d'Angel Di Maria. En première intention, l'Argentin enroule un ballon à l'extérieur de la surface qui lobe Lafont (5e). Nicolas Pallois a ensuite été exclu pour une main sur sa ligne, Di Maria doublant la mise sur pénalty (2-0, 18e). Le champion du Monde a même inscrit un triplé pour sceller le sort de la rencontre (78e). Dans le même temps, Monaco a été éliminé par le Bayer Leverkusen après les tirs au but (5-5 en cumulé, 5-3 tab). Vainqueur 3-2 à l'aller, Monaco avait pris une option mais l'ASM regagnait les vestiaires menée (2-1). Le B04 ajoutait un nouveau but (58e), mais en fin de match, Breel Embolo offrait une prolongation aux Monégasques (2-3). Durant la séance de tirs au but, Eliot Matazo a manqué sa tentative et condamné l'ASM, éliminée en 16e de finale.