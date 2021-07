Football : Monaco assure, Nice corrigé

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Après sa victoire face à Salzburg, l'AS Monaco a disposé du Cercle Bruges (3-1) à domicile en match amical. Les Monégasques sont mal rentrés dans leur rencontre, punis par Velkovski (3'), avant de corriger le tir grâce aux buts de Diop (16'), Matsima (42') et Pellegri (70'). À l'instar des joueurs de la principauté, Reims a étrillé Auxerre (4-1). De son côté, l'OGC Nice s'est incliné face à Lausanne (0-3). Les Aiglons se sont effondrés en seconde période sur des réalisations d'Amdouni (52') et de Thomas (56', 76'). Montpellier a connu le même sort face à la modeste équipe de Sète (2-4). Les Pailladins ont pourtant mené 2-0 avant de se faire remonter au score. Enfin, Saint-Étienne et Brest ont été neutralisé respectivement par Le Puy (2-2) et Guingamp (2-2).