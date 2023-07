Football : Milan Skriniar signe au PSG

par Léo De Garrigues (iDalgo) Dans un communiqué, le Paris Saint-Germain a annoncé la signature du défenseur slovaque Milan Skriniar jusqu'en 2028. Il s'engage libre après la fin de son contrat avec l'Inter Milan, avec qui il a joué 246 rencontres en cinq saisons. À Paris, il vient garnir un secteur défensif peu fourni, auquel Sergio Ramos n'appartiendra plus la saison prochaine. Presnel Kimpembe, Marquinhos, Abdou Diallo et dans une moindre mesure El Chadaille Bitshiabu accompagneront Skriniar dans ce secteur de jeu. Le Slovaque de 28 ans apportera son expérience du haut niveau. Avec l'Inter, il a été champion d'Italie en 2021 et a remporté deux fois la Coupe d'Italie. Aussi, il a déjà disputé 31 matchs de Ligue des Champions.