Football: Messi quittera le PSG à la fin de la saison

PARIS (Reuters) - Lionel Messi va quitter le Paris Saint-Germain (PSG) à la fin de la saison, après deux ans passés au sein du club de Ligue 1, a annoncé le PSG samedi. Le footballeur argentin jouera samedi son ultime match au sein du club qui accueille Clermont au Parc des Princes dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1. "Après deux saisons passées dans la capitale, l’aventure entre Leo Messi et le Paris Saint-Germain prendra fin au terme de l’exercice 2022-23", a déclaré le PSG dans un communiqué. L'avenir du footballeur au sein du club a récemment fait l'objet de nombreuses spéculations. Une source proche de Lionel Messi avait déclaré à Reuters qu'il avait reçu une offre officielle pour rejoindre le club saoudien d'Al-Hilal la saison prochaine. Les médias ont également évoqué comme possibilités un retour au FC Barcelone ou encore le club américain de Major League Soccer, l'Inter Miami. "Je tiens à remercier Leo Messi pour ses deux saisons à Paris. Voir un septuple vainqueur du Ballon d'Or en Rouge & Bleu et au Parc des Princes, remporter deux championnats de France consécutifs et inspirer nos jeunes joueurs a été un plaisir", a déclaré le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, dans le communiqué du club. "Sa contribution au Paris Saint-Germain et à la Ligue 1 ne peut être sous-estimée et nous souhaitons à Leo et à sa famille tout le meilleur pour l'avenir", a-t-il ajouté. Lionel Messi, qui a inscrit 21 buts et délivré 20 passes décisives pour le PSG toutes compétitions confondues cette saison, n'a pas réussi à avoir un impact important au sein du PSG. Le champion du monde n'a pas permis au PSG, au cours de ses deux saisons, de dépasser les huitièmes de finale de la Ligue des champions. (Reportage Julien Pretot ; version française Kate Entringer)