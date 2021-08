Football: Messi accueilli à Paris par les supporters du PSG

Crédit photo © Reuters

PARIS/BARCELONE (Reuters) - L'attaquant argentin Lionel Messi est arrivé mardi près de Paris, où il devait signer un contrat avec le Paris Saint-Germain (PSG), au grand plaisir des supporters du club qui sont venus l'accueillir en nombre à l'aéroport du Bourget.

Juste après son atterrissage, peu avant 16h00 locales, l'ex-star du FC Barcelone est apparue à une fenêtre du terminal de l'aéroport vêtu d'un T-shirt blanc sur lequel était écrit "Ici c'est Paris".

Il a salué ses supporters venus l'accueillir par centaines aux cris de "Messi, Messi", avec des fumigènes et des pétards.

Lionel Messi devait passer une visite médicale en fin de journée et une conférence de presse devrait avoir lieu mercredi au Parc des Princes, selon L'Equipe.

Un peu plus tôt dans la journée, le père et agent du footballeur, Jorge Messi, a confirmé son arrivée imminente au PSG, un transfert historique pour le club parisien.

Interrogé sur la perspective que son fils signe un contrat dans la journée avec le club de Ligue 1, Jorge Messi a répondu par l'affirmative à des journalistes présents à l'aéroport de Barcelone.

Le journal L'Equipe et RMC Sports avaient annoncé dans la matinée que Lionel Messi avait trouvé un accord avec le club parisien.

Le quotidien sportif français a évoqué un contrat de deux ans, assorti d'une option pour une année supplémentaire pour le capitaine de la sélection argentine.

Un porte-parole du PSG n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter ces informations.

"LA PUCE"

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps, l'Argentin avait confirmé dimanche son départ du FC Barcelone lors d'une conférence de presse où il avait évoqué comme une "possibilité" son arrivée dans le club parisien.

"J'ai essayé de me comporter avec humilité et respect et j'espère que c'est ce qui restera de moi quand je quitterai le club", a déclaré, très ému, le sextuple ballon d'or et récent vainqueur de la Copa America.

Âgé de 34 ans, le capitaine de la sélection Argentine, surnommé "La Pulga" ("La Puce"-NDLR) en référence à sa taille et à sa vivacité sur le terrain, évoluait depuis 21 ans au Barça.

Il a marqué un total de 682 buts sous les couleurs blaugranas, un record au sein de la formation catalane.

Lionel Messi retrouvera entre autres dans l'attaque parisienne son ami et ancien coéquipier chez les Blaugranas, le Brésilien Neymar, son compatriote Angel Di Maria ainsi que le Français Kylian Mbappé.

Des centaines de supporters parisiens se sont rassemblés en vain lundi à l'aéroport du Bourget et au Parc des Princes dans l'espoir d'assister à l'arrivée du joueur en France.

(Reportage Manuel Ausloos, Yves Hermann, Benoît Tessier, Matthieu Protard et Sudip Kar-Gupta à Paris, avec Inti Landauro, Jordi Rubio et Luis Felipe Castilleja à Barcelone; rédigé par Elizabeth Pineau et Myriam Rivet, édité par Marc Angrand et Nicolas Delame)