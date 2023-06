Football : Messi à Paris, c'est fini !

par Mael Chrétien (iDalgo) Arrivé dans la capitale il y a deux ans à l'été 2021, Leo Messi quitte déjà le Paris Saint-Germain. Avec un contrat courant jusqu'à la fin de la saison 2022/2023, la Pulga est arrivé au terme de son aventure parisienne, animée de hauts et de bas. Fraichement couronné de la Copa America, Messi, contraint de quitter le FC Barcelone pour des raisons financières, est officialisé en tant que joueur du PSG le 10 août 2021. Au cours de ses 2 ans, l'Argentin aura marqué 32 buts et délivré 35 passes décisives, aidant Paris à remporter deux titres de champion de France et un Trophée des Champions sur cette même période. Ce soir face à Clermont, Leo Messi jouera son ultime match au Parc des Princes sous les couleurs du PSG. Concernant la suite, des rumeurs sont en faveur d'un retour à Barcelone ou d'autres l'envoient en Arabie Saoudite, mais son avenir reste incertain.