Football/Mercato : Uronen rejoint Brest, Meling file à Rennes

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Sélectionné avec la Finlande lors du dernier Euro, Jere Uronen s'est engagé mardi avec le Stade Brestois. Le défenseur de 27 ans débarque en provenance de Genk et est lié au club breton jusqu'en juin 2024. Le Stade Rennais a annoncé l'arrivée de Birger Meling dans ses rangs. Le Norvégien évoluait au Nîmes Olympique, relégué en Ligue 2. Formé à Saint-Etienne, Jessy Moulin quitte les Verts après 22 ans de bons et loyaux services. Le portier de 35 ans a paraphé un contrat de deux ans avec le promu Troyes. Joueur de Yokohama au Japon, l'attaquant Ado Onaiwu s'est engagé mardi avec Toulouse. Jeune défenseur de l'OGC Nice, Andy Pelmard quitte la Côte d'Azur pour la Suisse. Les Aiglons ont décidé de le prêter cette saison au FC Bâle. Everton s'est montré très actif sur le marché des transferts. Les Toffees ont vu débarquer l'ailier Andros Townsend et le gardien expérimenté Asmir Begovic. Pablo Hernandez est de retour en Espagne. Le milieu de 36 ans quitte Leeds et s'est engagé avec le CD Castellon, club de D3 espagnole.