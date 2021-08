Football : Mbappé n'ira pas à Madrid... au contraire de Camavinga ?

par Arthur Cremers (iDalgo)

À 24h de la clôture du mercato, le lundi 30 août aura été riche en enseignements. En faisant parvenir sur les bureaux des dirigeants parisiens une nouvelle offre pour le transfert de Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait essuyé un refus qui mettrait fin aux pourparlers et au feuilleton concernant le Français. Mais dans le même temps, les Merengues seraient sur le point de faire signer Eduardo Camavinga en provenance de Rennes. Les Bretons en réclament 30 MEUR étant donné que le contrat du très jeune milieu de terrain expire en juin prochain. Sinon, le Bayern Munich a réalisé le gros coup de la journée en officialisant l'arrivée de Marcel Sabitzer contre 15 MEUR. En Ligue 1, Nicolas De Préville file à Metz tandis que Georges Mikautadze qui les Grenats et retourne à Seraing. Quoiqu'il en soit, la fin de cette fenêtre estivale risque encore d'être riche en rebondissements avec des mouvements attendus partout comme par exemple chez les deux Olympiques marseillais et lyonnais.