Football : Mbappé, auteur d'un doublé, "touché dans son amour-propre", selon Fernandez

Football : Mbappé, auteur d'un doublé, "touché dans son amour-propre", selon Fernandez













Crédit photo © Reuters

par Vincent Daheron PARIS (Reuters) - L'attaquant du Paris Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappé, auteur d'un doublé mardi contre la Real Sociedad (2-1) en huitièmes de finale retour de Ligue des champions, a été "touché dans son amour-propre", estime l'ancien joueur et entraîneur du PSG, Luis Fernandez. "Il sortait d'un petit problème après son match à Monaco (0-0), vendredi, pendant lequel son entraîneur l'a remplacé à la mi-temps. Il a été titillé. Tout le monde l'attendait. Luis Enrique l'a certainement touché dans son amour-propre", a dit Luis Fernandez à Reuters mercredi. "Par rapport à son statut de capitaine, il s'est peut-être rendu compte qu'il avait été un peu loin" en s'installant en tribunes après son remplacement à Monaco plutôt que sur le banc de touche, auprès de ses coéquipiers. A lire aussi... Face au club basque, mardi, le meilleur buteur de l'histoire du club parisien (246 buts) a joué 90 minutes pour la première fois depuis le match aller (2-0), le 14 février, où il avait également marqué. Dans la foulée, de nombreux médias ont rapporté que Kylian Mbappé avait annoncé à ses dirigeants son départ en fin de saison à l'issue de son contrat et la gestion de son temps de jeu avait ensuite été modifiée par son entraîneur. Le 17 février, il n'était pas titulaire contre Nantes (2-0) pour la deuxième fois seulement depuis la deuxième journée de Ligue 1, le 19 août face à Toulouse (1-1). Huit jours plus tard, il était remplacé en cours de match contre Rennes (1-1) pour la première fois de la saison hors blessure. "Il n'y a aucun problème avec lui, même si les gens peuvent penser qu'il y en a un. J'ai bien des problèmes mais le coach n'en est pas un", a déclaré Kylian Mbappé sur Canal+, qui va retrouver les quarts de finale de la C1 trois ans après sa dernière apparition avec le PSG. "Il va marquer 50 buts, faire 25 passes décisives avec n'importe quel entraîneur, n'importe quelle équipe. Apparemment, son futur immédiat n'est pas ici donc on va devoir tester certains autres de ses coéquipiers", a répondu Luis Enrique. Dans ses anciens clubs (AS Rome, Celta Vigo, Barcelone), l'ancien sélectionneur de l'Espagne était déjà adepte d'une rotation régulière de l'effectif. "Chaque entraîneur a sa façon de concevoir. Il donne à tout le monde la possibilité de s'exprimer", apprécie Luis Fernandez. "Enrique a le courage de sortir les joueurs, quel que soit leur statut". Le PSG, qui connaîtra le 15 mars son adversaire en quarts de finale de la Ligue des champions, reçoit Reims, dimanche, à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1. (Edité par Blandine Hénault)