Football : Marseille conclut parfaitement sa préparation, pas Lyon

par Arthur Cremers (iDalgo)

La plupart des équipes de Ligue 1 jouaient leur dernier match amical ce samedi avant le retour du championnat la semaine prochaine. En milieu d'après-midi, Clermont a clôturé une pré-saison prometteuse avec une victoire face à Nantes (1-2). Dans sa double confrontation du jour contre Fribourg, Strasbourg a obtenu un succès et un revers, à chaque fois sur un score de 2-1. Montpellier continue de son côté de souffler le chaud et le froid et a concédé une troisième défaite en cinq matchs contre Metz (1-0). C'est beaucoup plus réjouissant pour le RC Lens qui n'a pas fait dans les sentiments contre l'Udinese en infligeant un 4-1 au club transalpin. Après un début de préparation très réussi, Lyon continue de montrer des signes de friabilité et n'a pas pu éviter la déroute contre Porto (5-3) tandis que Rennes, décrié jusqu'ici, a obtenu son premier résultat positif contre le Torino (1-0). Malgré tous ces matchs, c'est Marseille qui a attiré toute l'attention dans son Stade Vélodrome garni de 30 000 spectateurs. Les Olympiens n'ont pas manqué le retour du public en livrant une prestation convaincante contre Villarreal et en concluant de la meilleure des manières leur campagne amicale avec une victoire 2 buts à 1. Dans l'autre affiche du soir, Nice et le Milan AC n'ont pas pu se départager (1-1).