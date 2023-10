Football: Maroc, Espagne et Portugal pays hôtes de la Coupe du monde 2030

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Fédération internationale de football (Fifa) a annoncé mercredi, de manière anticipée, que l'édition 2030 de la Coupe du monde serait organisée conjointement par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, tandis que trois rencontres auront lieu en Amérique du Sud pour marquer le centenaire de la compétition. La candidature commune présentée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal était la seule en lice. Il était initialement prévu que la Fifa annonce l'an prochain les pays hôtes de la compétition. Ce sera la première fois que des rencontres du prestigieux tournoi auront lieu dans six pays, répartis sur trois continents. Il s'agira aussi d'une première pour le Portugal et le Maroc, qui n'ont jamais organisé la Coupe du monde. L'Espagne avait accueilli le tournoi pour la dernière fois en 1982, échouant à obtenir avec le Portugal l'organisation conjointe de l'édition 2018 puis de l'édition 2022. L'annonce de la Fifa intervient dans le sillage de la démission forcée de Luis Rubiales, qui occupait la présidence de la fédération espagnole de football, à la suite du baiser adressé de force à la capitaine de l'équipe nationale féminine en août lors de la cérémonie de remise du trophée de la Coupe du monde en Australie. Disant tenir compte du "contexte historique", la Fifa a indiqué que son comité était convenu à l'unanimité d'organiser "une cérémonie unique de célébration du centenaire" de la Coupe du monde en Amérique du Sud, le continent où s'est déroulée la première édition du tournoi, en 1930. Le premier match de la Coupe du monde 2030 sera ainsi organisée dans la capitale uruguayenne Montevideo, a fait savoir la Fifa, alors que l'Uruguay avait organisé et remporté l'édition 1930, battant l'Argentine en finale. Deux autres matches inauguraux auront lieu au Paraguay et en Argentine, victorieuse de la dernière Coupe du monde, a précisé l'instance. La fédération argentine de football a déclaré pour sa part que le premier match de l'équipe nationale lors du tournoi aurait lieu devant le public argentin. La Fifa a confirmé que les trois pays organisateurs seront qualifiés automatiquement pour la compétition, comme le veut la coutume. Le Maroc avait surpris en se hissant l'hiver dernier en demi-finales de la Coupe du monde organisée au Qatar. "Dans un monde divisé, la Fifa et le football réunissent", a déclaré le président de la Fifa, Gianni Infantino, dans un communiqué. La prochaine édition de la Coupe du monde, en 2026, est organisée conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. La Fifa a déclaré mercredi que l'édition 2034 aurait lieu en Asie ou en Océanie, invitant les fédérations nationales de ces continents à présenter des candidatures. L'Arabie saoudite a fait part de son intention de se porter candidate pour accueillir la Coupe du monde 2034, a annoncé la presse officielle saoudienne. (Reportage Rohith Nair à Bangalore et Daniela Desantis à Asuncion, avec Osama Khairy et Emma Pinedo Gonzalez; version française Jean Terzian, édité par Nicolas Delame)