Football : Marcus Thuram à l'Inter, c'est officiel !

Football : Marcus Thuram à l'Inter, c'est officiel !













par Matthieu Cointe (iDalgo) Marcus Thuram fait ses valises et file à Milan. Samedi, l'Inter a officialisé l'arrivée de l'international français, libre de tout contrat. L'attaquant va découvrir le championnat italien après quatre années passées en Bundesliga au Borussia Monchengladbach (2019-2023). Un temps pressenti au PSG, le vice-champion du monde a décidé de rejoindre le finaliste malheureux de la Ligue des champions et s'est engagé jusqu'en 2028. Dans les autres transferts notables de la journée, Youri Tielemans a rejoint les rangs d'Aston Villa. De son côté, Timothy Weah vient renforcer la Juventus pour une somme avoisinant les 12 millions d'euros.