Football : Marco Verratti quitte le Paris Saint-Germain et file au Qatar

par Matthieu Cointe (iDalgo) L'un des chouchous du Parc des Princes s'en va ! Le Paris Saint-Germain a officialisé le départ de Marco Verratti en direction d'Al-Arabi SC, au Qatar, ce mercredi. Arrivé au club à 19 ans, le milieu de terrain italien quitte la capitale française après onze années passées avec la tunique des Rouges et Bleus. Symbole de l'ère QSI, le joueur de 30 ans a disputé 416 rencontres avec le PSG, pour 11 buts inscrits entre 2012 et 2023. Présent lors de la tournée de préparation au Japon, Marco Verratti n'a disputé aucun match de championnat depuis la reprise de la saison. Il rejoint Al-Arabi SC, club de Doha, où il retrouvera son ancien coéquipier Abdou Diallo.