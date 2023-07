Football : Marco Asensio signe au PSG jusqu'en 2026 !

Football : Marco Asensio signe au PSG jusqu'en 2026 !













par Alexis Rouhette (iDalgo) Après plusieurs semaines de rumeurs, Marco Asensio a officiellement été présenté comme un joueur du PSG en début d'après-midi. Il signe un contrat de trois ans avec le club de la capitale. L'attaquant de 27 ans quitte donc le Real Madrid après huit ans au club et un palmarès bien garni. L'annonce de l'Espagnol est la deuxième de la journée pour le PSG, après celle de Milan Skriniar dans la matinée. Asensio s'est déjà exprimé sur le site du club après son arrivée. Il se dit "très heureux d'arriver dans ce grand club" et "impatient que la saison démarre". C'est l'occasion pour lui de se relancer, après des saisons en demi-teinte et un temps de jeu limité face à la concurrence au Real Madrid.