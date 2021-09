Football : Mandanda et Giroud absents pour le Final Four de la Ligue des Nations

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Les 23 sont connus ! C'était attendu, mais Olivier Giroud n'a pas été convoqué par le sélectionneur des Bleus. Même sort pour Steve Mandanda le portier de l'Olympique de Marseille.

Didier Deschamps a dévoilé sa liste de joueurs appelés pour le Final Four de la Ligue des Nations où l'Équipe de France affrontera la Belgique, l'Espagne ou encore l'Italie.

Du côté des gardiens, à noter le retour de Benoît Costil qui est compagnie de Lloris et de Maignan.

Pour les défenseurs, Didier Deschamps a joué la continuité avec Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Kimpembé, Jules Koundé, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano de retour de blessure et enfin Raphaël Varane.

Au milieu de terrain, Gendouzi et Théo Hernandez seront bien là, en compagnie de Paul Pogba, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et Jordan Veretout de nouveau dans la liste.

Et enfin, sur la pointe de l'attaque, Ben Yedder épaulera Benzema, Moussa Diaby, Griezmann, Martial et bien sûr Kylian Mbappé.