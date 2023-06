Football : Manchester City remporte sa première Ligue des Champions dans la douleur

par Edouard Guala (iDalgo) Une première historique pour les Cityzens. En finale de la Ligue des Champions, Manchester City s'est imposé sur la plus petite des marges conter l'Inter Milan (1-0). Pourtant, cette ultime rencontre de la saison n'a pas été riche en saveurs, surtout en première période. La blessure de Kevin De Bruyne à la demi-heure de jeu n'a pas arrangé Pep Guardiola. Le coach espagnol, tendu, a savouré au moment du but libérateur inscrit par Rodri sur un plat du pied chirurgical (1-0, 68').

Malgré des opportunités énormes pour Federico Dimarco et Romelu Lukaku en fin de match, Manchester City remporte sa première Ligue des Champions.