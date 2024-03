Football : M6 dit avoir obtenu les droits TV des Coupes du monde 2026 et 2030

PARIS (Reuters) - Le groupe M6 a obtenu les droits de retransmission télévisée en clair des Coupes du monde de football 2026 et 2030, a annoncé jeudi le président du directoire Nicolas de Tavernost. "Ces deux Coupes du monde seront diffusées en accès gratuit sur M6 et en complément sur la plateforme M6+. On verra 54 des meilleures affiches sur l'ensemble des compétitions qui comportent chacune 102 matchs", a-t-il dit sur RTL. "Nous avons pris nos responsabilités pour avoir pour la première fois l'intégralité et l'exclusivité des matchs en clair", a précisé Nicolas de Tavernost alors que M6 partagera la diffusion de l'Euro 2024, du 14 juin au 14 juillet, avec TF1. "Notre concurrent n'a pas souhaité poursuivre ce partage." A lire aussi... Le prix de vente n'est pas connu mais le dirigeant de 73 ans a assuré que celui-ci se situait "en dessous des prix pratiqués jusqu'à présent", ajoutant qu'une "offre combinée pour 2026 et 2030" avait été formulée. La Coupe du monde 2026 sera organisée du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique tandis que le Mondial 2030, l'édition du centenaire, sera organisé en Espagne, au Maroc et au Portugal avec un match supplémentaire au Paraguay, en Argentine et en Uruguay. (Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)