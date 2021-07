Football : Lyon et Villarreal se quittent sur un match nul en amical

par Baptiste Marin (iDalgo)

Premier coup d'arrêt pour l'Olympique Lyonnais. Après trois succès en autant de rencontres, les Rhodaniens ont concédé jeudi le match nul (2-2) en amical face à Villarreal, vainqueur de la dernière Ligue Europa, du côté de Murcie. Peter Bosz avait notamment choisi d'aligner Houssem Aouar, Maxence Caqueret ou encore sa jeune pépite Rayan Cherki. Les Français Etienne Capoue et Francis Coquelin étaient eux titulaires dans les rangs du sous-marin jaune. Prêté à Brest l'an passé, le Brésilien Jean Lucas ouvre le score à la 8e minute. Les Espagnols vont ensuite revenir et même prendre les commandes du match grâce à des buts signés Moi Gomez (23e) et Boulaye Dia (38e). Juste avant la pause, Houssem Aouar égalise pour les Gones. Ce résultat est évidemment très encourageant pour les Lyonnais, à quelques jours de la reprise de la Ligue 1, face à une très bonne équipe de Villarreal. L'Olympique Lyonnais disputera dimanche une nouvelle rencontre de préparation face au Sporting Portugal.