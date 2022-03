Football : Lyon affrontera West Ham, le PAOK Salonique pour Marseille

par Lucas Fontaine (iDalgo)

L'OL de Peter Bosz et de Karl Toko Ekambi, co-meilleur buteur de la compétition (6 buts) défiera West Ham des Français Alphonse Areola et Kurt Zouma en quarts de finale de la Ligue Europa les 7 et 14 avril à l'issue du tirage au sort effectué ce vendredi par l'ancien Sévillan Andrés Palop au lendemain de l'élimination des deux équipes de Séville. Lyon, seul représentant français de la compétition après l'élimination de Monaco jeudi en huitièmes et qui a sorti le FC Porto (1-0 ; 1-1) affrontera donc l'actuel sixième de Premier League au stade olympique de Londres au match aller. Le tirage de ces quarts de finale a réservé un choc entre Leipzig et l'Atalanta. Le FC Barcelone sera opposé à Francfort tandis que Braga jouera sa qualification pour les demi-finales face aux Glasgow Rangers. De son côté, après avoir sorti Bâle, Marseille défiera les Grecs du PAOK Salonique en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence (7 et 14 avril). Tombeur de Rennes, Leicester affrontera pour sa part le PSV. L'AS Rome de José Mourinho a hérité de Bodø/Glimt alors que Feyenoord et le Slavia Prague se disputeront une place dans le dernier carré.