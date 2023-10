Football : L’Uruguay domine le Brésil... qui perd Neymar !

par Dorian Madala (iDalgo) L'Uruguay a offert au public de Montevideo, dans la nuit, une victoire somptueuse face au Brésil (2-0) lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde 2026. Malgré le manque d'occasion de part et d'autre, les joueurs de Marcelo Bielsa ont réussi à remporter la bataille. Darwin Nunez a eu le timing parfait en inscrivant son but juste avant la mi-temps (42e) pour frapper un grand coup sur la tête des Brésiliens. Impuissants offensivement, les coéquipiers de Gabriel Jesus n'ont jamais pu recoller au score et ont concédé le deuxième but à la 77e par l'intermédiaire de Nicolas de la Cruz. Blessé sérieusement au genou, Neymar est sorti sur civière et laisse craindre le pire pour la suite de sa carrière... Malgré cette défaite, le Brésil occupe la troisième place et reste au coude à coude avec l'Uruguay au classement (7 points). Dans cette poule de dix équipes sud-américaines, six d'entre elles seront qualifiées pour la Coupe du monde et une passera par les Barrages.