Football : Lucas Hernandez est Parisien !

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) C'est officiel. Le Paris Saint-Germain vient d'annoncer la signature de Lucas Hernandez en provenance du Bayern Munich pour 5 saisons. Le polyvant arrière français offrira à Luis Enrique de nombreuses possibilités tactiques. En effet, il peut évoluer dans un système à 3 ou à 4 défenseurs. Maintenant une question se pose : va t-il intégrer l'axe ou jouer en tant que piston gauche comme lors de la Coupe de Monde 2018 ? Le choix appartient désormais à son nouveau coach. Avec 5 recrues et un nouvel entraineur, le club de la capitale réalise un début de mercato canon.