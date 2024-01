Football : l’OL recevra Lille en 8e de Coupe de France

par Emilien Schoenher (iDalgo) L'Olympique lyonnais recevra Lille pour les 8es de finale de Coupe de France. Le petit poucet de la compétition, l'AS Saint-Priest, club de National 3, accueillera Valenciennes. Le Puy, qui évolue un cran plus haut, en N2, recevra un autre pensionnaire de Ligue 2, Laval. Sochaux et Rouen, tombeurs respectivement de Reims et Toulouse, joueront de nouveau une écurie de Ligue 1. Le vainqueur de Rennes - OM se déplacera chez les Sochaliens et Monaco ira du côté de Rouen. Duels de première division entre le Paris Saint-Germain et Brest ainsi qu'entre Strasbourg et Le Havre. Enfin le vainqueur de la rencontre qui se jouera ce mercredi 24 janvier entre l'Entente Feignies-Aulnoye (N2) et Montpellier recevra l'OGC Nice en 8e de finale.