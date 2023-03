Football : L’OL dans le dernier carré de la Coupe de France

Football : L'OL dans le dernier carré de la Coupe de France













par Edouard Guala (iDalgo) Dans un derby de la région Rhône-Alpes, l'Olympique Lyonnais s'est défait de Grenoble sur le score de 2 buts à 1. En première période, Barcola et Jeffinho font trembler les filets de Salles. Le Brésilien s'offre au passage son premier but sous ses nouvelles couleurs... avant de se blesser lors de sa célébration. Le GF n'abdique pas et réduit la marque par l'intermédiaire de Sbai, venant récompenser la domination des visiteurs (2-1, 74'). L'OL résiste et finit tout de même par s'imposer dans la douleur. En attendant les trois autres rencontres prévues ce mercredi soir, Lyon est la première équipe qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France. Laurent Blanc et les siens sont à 90 minutes d'une finale au Stade de France.