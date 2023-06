Football : Liverpool s’offre Alexis Mac Allister !

par Edouard Guala (iDalgo) Les Reds s'offrent le premier gros coup de leur mercato ! Après une saison en demi-teinte et le départ de James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain et Naby Keita, l'entrejeu de Liverpool commence sa reconstruction. Le club de la Mersey a signé le milieu de terrain argentin Alexis Mac Allister en provenance de Brighton après avoir payé le montant de sa clause libératoire, évaluée à 40 millions d'euros. Champion du monde avec l'Albiceleste au Mondial 2022, il s'est révélé être l'homme fort de Roberto De Zerbi grâce à sa faculté de création. En 35 rencontres de Premier League cette saison, il s'est offert la bagatelle de dix buts et deux passes décisives.