Football : Liverpool fait le break en tête de la Premier League !

Football : Liverpool fait le break en tête de la Premier League !













par Mickael Pinta (iDalgo) Le choc de la 20e journée de la Premier League entre Liverpool et Newcastle a tourné à l'avantage des Reds (4-2). À Anfield, les hommes de Jürgen Klopp ont su faire la différence malgré un Martin Dubravka des grands soirs qui a repoussé un penalty de Mohamed Salah. C'est en seconde période que l'Egyptien trouve la faille, après un service de Darwin Nuñez, idéalement lancé sur une merveille de passe de Luis Diaz. L'arme offensive des Reds inscrira même un doublé en fin de match pour mettre les Magpies K.O. Entre temps, Newcastle était parvenu à égalisé grâce à Alexander Isak, venu bonifié une belle passe d'Anthony Gordon. Les hôtes font la différence dans le dernier quart d'heure grâce à deux buts en quatre minutes de Curtis Jones et Cody Gakpo. Sven Botman réduira le score à dix minutes du terme, mais c'était trop tard. Cette victoire permet à Liverpool de prendre 3 points d'avance sur Aston Villa et 5 sur Manchester City. Les Skyblues ont toutefois un match de moins. De son côté, Newcastle poursuit sa dégringolade et est 9e, à 11 points de la Ligue des champions.