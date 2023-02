Football : Lionel Messi sacré joueur de l'année par la Fifa

PARIS (Reuters) - Lionel Messi a été sacré lundi meilleur joueur de l'année 2022 par la Fédération internationale de football, l'Argentine remportant toutes les distinctions majeures côté masculin après son titre de championne du monde en décembre à la suite d'une victoire aux tirs au but contre la France en finale de la Coupe du monde au Qatar. "J'ai passé une année incroyable. J'ai pu atteindre mon rêve après m'être tant battu, avoir tant cherché, avoir tant insisté. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans toute ma carrière", a dit l'attaquant argentin de 35 ans lors de la cérémonie de remise des prix à la salle Pleyel à Paris. Lionel Messi, qui a inscrit deux buts contre la France le 18 décembre dernier, a notamment devancé son coéquipier du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, auteur d'un triplé pour la France en finale de la Coupe du monde. Ses compatriotes Lionel Scaloni et Emiliano Martinez ont pour leur part été sacrés respectivement meilleur entraîneur et meilleur gardien de l'année par la Fifa tandis que les supporters de l'Argentine ont également été distingués. Côté féminin, l'Espagnole Alexia Putellas a été couronnée meilleure joueuse de l'année tandis que l'Angleterre a obtenu plusieurs récompenses après sa victoire à l'Euro, Mary Earps étant notamment désignée meilleure gardienne et Sarina Wiegman, de nationalité néerlandaise, meilleure entraîneure. (Reportage Julien Prétot, version française Bertrand Boucey)