Football : Lionel Messi quitte officiellement le FC Barcelone !

par Baptiste Marin (iDalgo)

C'est la fin d'une ère ! Après des semaines de négociations, Lionel Messi ne prolongera finalement pas son contrat au FC Barcelone. Le club catalan l'a annoncé ce jeudi via un communiqué. Cette information est un véritable coup de tonnerre en Catalogne et une page qui se tourne chez les Blaugranas. En fin de contrat, l'Argentin avait choisi de se concentrer sur la Copa America avant d'évoquer une prolongation de contrat. Issu du centre de formation, le numéro 10 a tout connu et tout gagné avec Barcelone. Messi a notamment remporté à quatre reprises la Ligue des Champions, dix fois le Championnat d'Espagne. Le sextuple Ballon d'or est aussi le meilleur buteur et le joueur le plus capé dans l'histoire du club. La grande question sera désormais de savoir où Messi évoluera cette saison... Affaire à suivre !