Football: Lionel Messi annonce qu'il va rejoindre l'Inter Miami

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le champion du monde et septuple Ballon d'or argentin Lionel Messi a déclaré mercredi qu'il allait rejoindre l'Inter Miami en Major Soccer League (MSL) aux Etats-Unis, après avoir décidé de ne pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. "J'ai pris ma décision et je vais aller à Miami. Tout n'est pas encore réglé à 100%", a dit Lionel Messi dans une interview accordée aux médias espagnols Sport et Mundo Deportivo. "Il reste quelques trucs à régler mais nous avons décidé d'aller là-bas", a ajouté "La Pulga" à propos du club floridien appartenant à David Beckham. Lionel Messi, 36 ans, était également courtisé par l'Arabie saoudite et le FC Barcelone, où il a effectué l'essentiel de sa carrière en club. Il a passé les deux dernières saisons à Paris et est devenu champion du monde avec l'Argentine en décembre au Qatar. (Reportage de Reuters, version française Tangi Salaün)