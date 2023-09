Football : Lille s'en sort sur le fil et jouera l'Europa Conference

Football : Lille s'en sort sur le fil et jouera l'Europa Conference













par Alexis Rouhette (iDalgo) Les Dogues ont galéré, mais les Dogues sont qualifiés ! Après sa victoire à l'arraché 2 buts à 1 la semaine dernière à Pierre-Mauroy, le LOSC se déplaçait ce jeudi soir sur la pelouse de Rijeka, en Croatie, en barrage d'accession à la Ligue Europa Conference. En panne d'inspiration, les Lillois ont vu leurs adversaires ouvrir le score par l'intermédiaire de Smolcic (58e), et ont du disputer la prolongation. Une prolongation où Jonathan David a décidé de sauver son équipe en inscrivant le but libérateur à la 109e minute. Dans la douleur, Lille sort donc vainqueur de la double confrontation et se qualifie pour les phases de groupe de la Ligue Europa Conference.